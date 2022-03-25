МОН РК проведет IT-конкурс среди студентов колледжей и вузов

Победители BILIM Hackathon-2022 получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона тенге.

Министерство образования и науки впервые проводит IT-конкурс «BILIM Hackathon-2022» среди студентов и программистов. Победители получат 1,5 миллиона тенге, призовой фонд за второе место составит 1 млн тг., за третье — 500 тыс. тенге. Помимо премий студенты-призеры получат возможность трудоустроиться.

IT-конкурс пройдет в офлайн-формате 26–27 марта на базе Astana IT University. В составе жюри будут представители известных IT-компаний, и лучшие участники получат приглашение на работу.

Конкурс проводится для того, чтобы инициировать создание новых IT-решений в области образования и науки и мотивировать как действующих, так и будущих IT- специалистов.

«У нас много талантливых ребят, которые разрабатывают различные IT-проекты. Мы приглашаем их принять участие в конкурсе. Это могут быть как студенты вузов и колледжей, так и другие программисты. От каждой организации образования сможет участвовать одна команда. Заявки на участие в хакатоне можно отправить на электронную почту Monhackathon@gmail.com. При этом необходимо указать название команды, фамилии и имена участников, название организации», — отметил вице-министр образования и науки Айбат Ильясов.