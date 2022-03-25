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Назначена новая замминистра цифрового развития Кыргызстана

До назначения Индира Шаршенова возглавляла Управление развития инфраструктуры электронного правительства.

25 марта 2022 07:00, Profit.kz
Рубрики: Соседи

Индира Шаршенова назначена заместителем министра цифрового развития КР. Ранее она занимала должность начальника Управления развития инфраструктуры электронного правительства МЦР. Шаршенова — специалист в области информационно-коммуникационных технологий, получила диплом по специальности «прикладная математика» и долго занималась исследованием автоматизации систем управления. Также на протяжении многих лет участвовала в реализации цифровых реформ в Кыргызстане и изучала опыт других стран по построению электронного правительства, передает Sputnik.

Индира Шаршенова

«Индира Шаршенова стояла у истоков создания, формирования и внедрения в промышленную эксплуатацию автоматизированной информационной системы „E-Kyzmat“, которая является одной из базовых систем единой электронной базы данных о государственных и муниципальных служащих», — отметили в кабмине.

Ранее стало известно, что двух заместителей министра цифрового развития уволили. Причины неизвестны.

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