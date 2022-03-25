Назначена новая замминистра цифрового развития Кыргызстана
До назначения Индира Шаршенова возглавляла Управление развития инфраструктуры электронного правительства.
Индира Шаршенова назначена заместителем министра цифрового развития КР. Ранее она занимала должность начальника Управления развития инфраструктуры электронного правительства МЦР. Шаршенова — специалист в области информационно-коммуникационных технологий, получила диплом по специальности «прикладная математика» и долго занималась исследованием автоматизации систем управления. Также на протяжении многих лет участвовала в реализации цифровых реформ в Кыргызстане и изучала опыт других стран по построению электронного правительства, передает Sputnik.
«Индира Шаршенова стояла у истоков создания, формирования и внедрения в промышленную эксплуатацию автоматизированной информационной системы „E-Kyzmat“, которая является одной из базовых систем единой электронной базы данных о государственных и муниципальных служащих», — отметили в кабмине.
Ранее стало известно, что двух заместителей министра цифрового развития уволили. Причины неизвестны.