Совершенствуется система электронной очереди на границе с Китаем

В настоящее время ведется работа по замене и обновлению системы электронной очереди на пункте пропуска «Нур Жолы» на новую систему с миграцией данных.

С 10 марта 2022 года внедрен пилотный проект по системе электронной очереди на платформе информационной системы «E-border» по аналогии с пунктом пропуска «Б.Конысбаев» на казахстанско-узбекской границе. Проведены работы по совершенствованию системы, в частности имеется интеграция с системой «Единая страховая база данных» (ЕСБД), передает Учет.kz.

Как отмечают в Комитете государственных доходов МФ РК, в системе исключается регистрация несуществующих либо легковых машин. При этом она позволяет проверять наличие задолженности по налогам, а также за пользование платными дорогами.

В настоящее время ведется работа по инвентаризации электронной очереди АТС и исключению дублирующих АТС и транспортных средств, не осуществляющих грузовые перевозки. Внедрение электронной очереди будет способствовать обеспечению прозрачности процесса перемещения транспорта через границу и исключению коррупционных проявлений.