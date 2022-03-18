В Отбасы банк подтвердили сбой в работе системы и обратились к клиентам

Казахстанцы стали массово жаловаться на проблемы в работе сайта жилищного банка и трудности с подачей заявок на снятие пенсионных излишков.

В Отбасы банк прокомментировали вопрос сбоя платформы Enpf-otbasy.kz, из-за которой казахстанцы не могут подать заявку на снятие своих пенсионных излишков на погашение и получение ипотеки. Накануне в соцсетях граждане стали писать, что не могут зайти на сайт и подать заявку. В пресс-службе банка подтвердили информацию о сбоях в работе системы и сообщили, что профильные подразделения отрабатывают поступающие заявки в индивидуальном порядке, передает Sputnik.

Также в жилищном банке напомнили, что действующий порог достаточности актуален до первого апреля 2022 года. Заявки на использование пенсионных выплат на платформе обрабатываются и направляются в ЕНПФ в течение двух рабочих дней. Поэтому всем желающим использовать свои пенсионные с прежними порогами достаточности рекомендуют подать заявки до 29 марта.

Ранее сообщалось, что перед повышением порогов достаточности казахстанцы стали массово подавать заявки на снятие части пенсионных накоплений. По данным ЕНПФ, с 1 по 15 марта фонд исполнил 109 тыс. заявлений на использование части пенсионных накоплений на покупку жилья. Для сравнения, за весь февраль этот показатель составил 86 тысяч. Что касается использования денег на лечение, то за две недели марта 2022 года ЕНПФ также исполнил больше заявок, нежели за весь февраль. С 1 по 15 марта 2022 года исполнено 45 тыс. заявок, в феврале — 39 тыс. заявок.

Напомним, что с 1 апреля 2022 года в Казахстане повышаются пороги достаточности для снятия части пенсионных накоплений на покупку жилья или на лечение.