Чистая прибыль АО «Казахтелеком» превысила 97 млрд тенге

Оператор опубликовал консолидированную отчетность по итогам 2021 года.

Группа компаний телеком-оператора заявила о росте всех основных финансовых показателей. В частности, в 2021 году выручка увеличилась на 13% и составила 594 млрд тенге против 527 млрд тенге по итогам 2020 года, а чистая прибыль превысила 97 млрд тенге, увеличившись за год более чем на 49%.

Как отмечается в опубликованном документе, достичь таких результатов удалось за счет реализации стратегии, которая фокусируется на сохранении лидерских позиций компании во всех сегментах рынка. А также на максимальном использовании возможностей синергии различных активов в рамках Группы, включая мобильных операторов — ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и АО «Кселл». В результате в прошлом году доходы группы увеличились в сегментах как фиксированной, так и мобильной связи.

Стоит также отметить, что рост доходов в условиях строгого контроля затрат обеспечил значительное повышение эффективности деятельности группы компаний: показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) в 2021 году также увеличился по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 13% (278,2 млрд тенге за 2021 год при 246,3 млрд тенге за 2020 год). Рентабельность же по EBITDA по итогам года была сохранена на уровне 47%.

Советом директоров АО «Казахтелеком» 14 марта 2022 года было принято решение внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров предложение о размере дивидендов по итогам 2021 года в размере 3 590,39 тенге на одну простую акцию.

«14 марта 2022 года советом директоров АО „Казахтелеком“ было принято решение внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров предложение направить 43,53% консолидированного чистого дохода, приходящегося на собственников материнской компании, что составляет 39,5 млрд тенге, на выплату дивидендов по итогам 2021 года. Размер дивидендов был рассчитан в соответствии с действующей утвержденной дивидендной политикой Общества с учетом улучшения компанией в 2021 году всех показателей финансовой устойчивости. Окончательное решение о размере дивидендов будет принято годовым общим собранием акционеров», — сообщил главный финансовый директор АО «Казахтелеком» Асхат Узбеков.

Еще одним проектом, который позволит группе компаний значительно нарастить свое присутствие на внутреннем рынке телекоммуникаций и одновременно решить проблемы населения с широкополосным доступом, стало строительство сетей Fixed Wireless Access (FWA, фиксированного беспроводного доступа) для обеспечения жителей частного сектора городов и прилегающих к ним населенных пунктов высокоскоростным интернетом. Технология FWA идеально подходит для тех территорий, где замена фиксированных медных сетей, не дающих высокоскоростного и качественного соединения с интернетом, на современную оптоволоконную сеть нерентабельна. Она позволяет абонентам получить услуги высокоскоростного интернета посредством радиодоступа, при этом подключение производится буквально за день, через модем, то есть без проведения объемных и затратных строительно-монтажных работ.

«Первые базовые станции, позволяющие оперативно подключать абонентов к сетям FWA, в прошлом году развернуты нами в пригородах и в частном секторе столицы, Алматы, Шымкента, в Акмолинской и в Алматинской областях, — говорит председатель правления крупнейшего телеком-оператора страны Куанышбек Есекеев. — В этом году мы намерены масштабировать опыт разворачивания таких сетей на всю страну, чтобы обеспечить всеми современными телекоммуникационными услугами жителей частного сектора наших городов. Хотел бы отметить, что компания Deloitte, входящая в большую четверку ведущих мировых аудиторов, спрогнозировала: в 2022 году до 30-40% интернет-пользователей в мире будут выходить в интернет с помощью микса технологий сотовой и фиксированной беспроводной связи FWA, хотя в 2013 году этот показатель составлял всего 10%. Так что здесь мы идем в общемировом тренде, опережая наших соседей: Казахстан стал первой в Центральной Азии страной и одним из первых государств в мире, запустившим полностью выделенную сеть FWA», — заключил он.