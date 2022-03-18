Какие преимущества могут быть у цифрового сома, объяснил Нацбанк Кыргызстана

Начальник отдела цифровых и финансовых технологий Управления платежных систем Национального банка КР Айбек Султаналиев рассказал, для чего регулятор планирует ввести цифровую валюту.

Он отметил, что в теории цифровой сом может повысить доступность финансовых услуг и обеспечить полную сохранность средств. По его словам, согласно концепции, электронный сом будет стоить так же, как аналоговый, а курс будет определяться финансовой политикой Нацбанка КР, передает Sputnik.

«Цифровой сом может служить для разных целей и разным группам пользователей. Если взять группу „бизнес“, то это доступ к цифровому кошельку через удаленные каналы связи. Предполагается, что клиент сможет получить доступ к своему кошельку через инфраструктуру любого коммерческого банка, в котором у него есть счет. Это приведет к доступности финансовых услуг и проникновению их в том числе в удаленные регионы страны. Кроме того, система цифрового сома гарантирует высокую степень сохранности денежных средств», — объяснил Султаналиев.