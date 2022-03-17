Страны ЕАЭС будут развивать технологии точного земледелия

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию «О стимулировании использования технологий точного земледелия в государствах — членах Евразийского экономического союза».

Документ поможет создать в Союзе более благоприятные условия для повышения уровня использования сельхозтоваропроизводителями названных технологий.

«Ожидается, что реализация положений рекомендации будет способствовать повышению эффективности функционирования отрасли растениеводства в наших странах. Применение технологий позволит повысить урожайность сельскохозяйственных культур и их валовые сборы, что, как следствие, положительно скажется на уровне обеспеченности Союза продукцией собственного производства, — отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. — Кроме того, рост производительности и оптимизация расходов с помощью информации, представляемой элементами технологий точного земледелия, будут способствовать повышению уровня конкурентоспособности и увеличению экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции Союза».

По словам Артака Камаляна, внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве способствует оптимизации расходов, увеличению производительности, повышению возможностей прогнозирования и мониторинга, экономии трудозатрат. Таким образом, новые технологии приводят к более рациональному использованию средств производства.

Документ рекомендует государствам ЕАЭС осуществлять мероприятия по адаптации институциональной среды к использованию технологий точного земледелия, а также реализовывать меры поддержки сельхозтоваропроизводителей по внедрению технологических нововведений. В рекомендации также определены перспективные направления развития точного земледелия в Союзе.