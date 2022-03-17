Майнинг-ферму нашли в подвале гостиницы в Бишкеке

Следствие выясняет, какой ущерб причинило государству незаконно действующее «предприятие».

В подвале одной из гостиниц Бишкека действовала незаконная майнинговая ферма, сообщила пресс-служба ГКНБ. Под подозрением оказался 25-летний кыргызстанец. Госкомитет заявил, что он организовал противоправную деятельность по добыче криптовалюты путем создания майнинг-фермы с незаконным подключением к сетям ОАО «Северэлектро», передает Sputnik.

Отмечается, что на месте нашли более 150 единиц оборудования. Ведется следствие, устанавливается размер нанесенного государству ущерба. ГКНБ напоминает, что из-за дефицита электроэнергии Нацэнергохолдинг год назад ввел временный запрет на выдачу технических условий на цели майнинга.