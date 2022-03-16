Среди них числятся компании, связанные с известными предпринимателями.

В Казахстане 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность. Часть из них была аффилирована с Болатом Назарбаевым. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу, передает Sputnik.

«Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, имеются фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым и Александром Клебановым в Павлодарской области, экс-председателем правления АО „Национальная компания ‚QazaqGaz‘“ Кайратом Шарипбаевым в Актюбинской области и одним из известных бизнесменов Ерланом Нигматулиным в Карагандинской области», — говорится в сообщении АФМ.

Майнинговые фермы полностью приостановили работу, демонтировали и вывезли оборудование.

«Совместно с заинтересованными госорганами проводится работа по недопущению вовлечения этого оборудования во вторичный оборот», — говорится в сообщении.

Как сообщили в АФМ, работа многочисленных майнинговых ферм привела к возникновению определенных рисков для экономической безопасности страны. Так, начали возрастать риски сбоев поставки и дефицита электроэнергии частным потребителям и предпринимателям. В этой связи в соответствии с поручением главы государства Агентством по финмониторингу совместно с госорганами проведены комплексные проверки деятельности майнинговых ферм.