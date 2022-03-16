Казахстанцы освоили безнал внутри страны и уверенно переходят на карточные платежи за рубежом

Объем платежей, совершаемых по казахстанским картам за границей, увеличился сразу на 66% за год.

Из года в год популярность и распространенность платежных карт в Казахстане растет. Всего за пять лет количество карточек в обращении подскочило более чем в 3,5 раза. По данным Finprom.kz, к 1 января 2022 года их число достигло уже 58 млн, то есть на каждого казахстанца приходится более трех карт, а на каждого экономически активного — сразу более шести карт. Для сравнения: в 2017 году эти показатели составляли всего 1 и 2,2 карты соответственно.

Подобная динамика неизбежна на фоне галопирующего развития финансовых технологий, подстегнутого как спросом и усилением конкуренции в секторе, так и пандемией Covid-19, во всем мире и, в частности, в Казахстане.

При этом 32,8% всех карточек в РК приходится на локальные платежные системы, а сразу 67,2% — на международные. Основные преимущества карт международных платежных систем — универсальность, использование за пределами РК, а также оплата товаров и услуг через международные маркетплейсы. Тем временем популярность таких маркетплейсов среди казахстанцев ожидаемо растет — это AliExpress, Amazon, Ozon, Wildberries и прочие онлайн-платформы, где рассчитаться за покупку можно только с помощью карт международных платежных систем.

Примечательно, что многие глобальные изменения в сознании и привычках окружающих происходят буквально в последние годы. Еще совсем недавно, в пределах десятилетия, даже внутри Казахстана большинство граждан использовали наличный расчет, а при выезде за рубеж практически всегда брали с собой исключительно наличные средства. Существовал серьезный риск их утери, кражи и т. д. Однако уже сегодня вопрос решается простым наличием пластиковой карты, с помощью которой можно расплачиваться где угодно или снимать средства практически в любом банкомате мира.

Перемены разительны. Так, в 2021 году объем безналичных платежей по картам казахстанских банков за пределами РК увеличился сразу на 66,3%, до 967 млрд тг. Количество транзакций выросло с 61,5 до 90,5 млн. Рост показателя наблюдается и в текущем году. Помимо этого, объемы снятия наличных за пределами Казахстана также заметно выросли: плюс 27,7% за год, до 206,6 млрд тг.

Сегодня для безналичной оплаты за рубежом казахстанцы уверенно используют все способы, предлагаемые финансовой инфраструктурой. Так, по итогам 2021 года безналичные платежи через POS-терминалы составили 487,8 млрд тг, или 50,4% от общего объема. На онлайн-способы, то есть оплату через интернет и мобильный телефон, пришлось 48,9% платежей, или 472,9 млрд тг. Таким образом, в сложившихся реалиях платежные карты уже практически заменили казахстанцам кошелек — как внутри РК, так и за пределами республики.

Вместе с тем, из-за геополитической обстановки международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о полной приостановке финансовых операций в России. Это означает, что карты Visa и Mastercard, выпущенные за рубежом — в том числе в Казахстане, — в России работать не будут. Нельзя будет расплатиться ими в российских магазинах и снять с них деньги в банкомате. Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, не получится расплатиться за рубежом и оплатить покупки в иностранных онлайн-магазинах и сервисах, включая казахстанские.