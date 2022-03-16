Подведены итоги Первого финтех-акселератора для банков Казахстана

Программа, нацеленная на поиск и привлечение лучших финтех-решений, завершилась в январе 2022 года.

В июле 2021 года Tech Hub МФЦА объявил о запуске Первого финтех-акселератора для банков Казахстана совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Программа, нацеленная на поиск и привлечение лучших финтех-решений стартапов из Казахстана и стран СНГ для поддержки технологического лидерства и внедрения практик открытых инноваций в финансовом секторе Казахстана, завершилась в январе 2022 года.

«Мы рады, что Первый финтех-акселератор Казахстана вызвал такой большой интерес среди стартапов и финтех-компаний разных стран. Это говорит о привлекательности банковского рынка Казахстана с точки зрения роста бизнеса, совместного тестирования и внедрения последних технологий. В новом году планируем запустить новый набор программы и приглашаем финансовые корпорации Казахстана к сотрудничеству», — отметила Асель Абдрахманова, руководитель направления корпоративных инноваций Tech Hub МФЦА.

«Мы видим, что в текущих условиях интерес стартапов к рынку Казахстана будет только усиливаться, — говорит Ирина Тарасова, директор департамента корпоративных программ ФРИИ. — Перед банковским сектором страны открываются большие возможности и, если их правильно использовать, банки Казахстана могут стать ключевыми игроками в СНГ. Сейчас как никогда актуально быстро находить и внедрять новые продукты и сервисы, чтобы своевременно удовлетворить возникший спрос. Мы рады, что вместе с партнерами провели первый набор в акселератор, который показал отличные результаты и готовность банков активно внедрять инновации».

По итогам инновационного аудита и анализа 75 бизнес-кейсов банков был объявлен поиск решений стартапов по 11 направлениям — цифровые продукты и сервисы для розницы, МСБ и корпоративных клиентов, автоматизация бизнес-процессов, информационная безопасность, решения для маркетинга, продаж, HR, GovTech и др.

В рамках маркетинговой кампании по продвижению акселератора и поиску финтех-решений были проведены обучающие мероприятия для инновационных команд банков, международная конференция и воркшоп для зарубежных стартапов о возможностях финтех и банковского сектора Казахстана.

В результате было получено свыше 300 заявок (из них 272 релевантных) от стартапов из 11 стран: 75% — из России, 20% — из Казахстана, 5% — из других стран, таких как Беларусь, Украина, Сингапур, Вьетнам, Кыргызстан, Таджикистан, Польша, Эстония и США. Свыше 70% стартапов уже имели опыт пилотирования с крупными корпорациями. 30 команд, отобранных банками, презентовали свои решения топ-менеджменту на питч-сессиях в декабре 2021 года.

Финалистами стали 11 стартапов, среди которых решения по информационной безопасности, геймификации, развитию партнерских сервисов, роботизации, онбордингу и обучению сотрудников, персонализации маркетинга, обработке больших данных и др.

С одним из проектов по управлению безопасностью конфигураций ИТ-ресурсов запущен совместный пилот. С остальными командами банки ведут переговоры по определению бизнес-кейсов, обсуждению условий и сценариев пилотирования.