Багдат Мусин побывал с рабочим визитом в Акмолинской области

Министр посетил сразу несколько объектов в Кокшетау, в том числе — Дворец детства и юношества «Bolashaq Saraiy» и ІТ лицей-интернат «Білім инновация» для одаренных детей.

В «Bolashaq Saraiy» школьники и студенты развивают свои способности и таланты в области искусства, спорта, научно-технического и IT-направлений. Здесь функционируют лаборатории робототехники и мехатроники, кабинет сборки дронов, кабинет 3D-прототипирования и моделирования, лаборатория программирования (софт-направление), кабинет кибербезопасности и др.

В распоряжении воспитанников лицея «Білім инновация» — современная материально-техническая база, оснащенная специализированным оборудованием лаборатории химии, биологии и физики, ІТ-кабинеты, кабинет робототехники и т. д. Главная задача образовательной программы лицея — развитие индивидуальных, творческих и исследовательских способностей учащихся при активном использовании информатики и информационно-коммуникационных технологий.

Отдельное внимание в рамках визита министр уделил работе Центра оперативного управления Департамента полиции Акмолинской области и Единого контактного центра. Кокшетауский ЦОУ оснащен современными компьютерными технологиями, средствами телекоммуникаций и радиосвязи. Всего используется 17 технических систем, обеспечивающих работу аппаратно-программного комплекса. Одной из основных технических систем ЦОУ является система внешнего видеонаблюдения. По словам директора ЦОУ ДП Ильяса Шаймерденова, на сегодняшний день по г. Кокшетау установлено 169 камер, из них 144 подвижных и 25 неподвижных.

В 2019 году совместно с АО «Казахтелеком» внедрен проект облачного видеонаблюдения с интеграцией в ЦОУ 1070 камер, установленных в подъездах и дворах многоквартирных домов.

Важной частью системы «Правительство для граждан» является работа Единых контактных центров. Всего в Едином контактном центре трудоустроено 49 операторов и 7 видеоассистентов. Министр побеседовал с операторами и отметил, что нужно сократить количество бумажных документов.

«Президент поручил сократить количество бумажных документов. Когда поступает звонок, у вас уже есть идентификационные данные человека. Так, вы можете оформить заявку в интегрированной информационной системе ЦОН. Мы должны сократить до минимума количество запрашиваемых документов. Также очень важно, чтобы была обратная связь с человеком. Операторы должны перезванивать. Таким образом улучшится качество Единого контактного центра», — отметил Багдат Мусин.

Вместе с тем, в Казахстане продолжается работа масштабного проекта Smart City, созданного с целью повышения эффективности работы городских служб и внедрения умных технологий. Так, КГУ «Smart Aqmola» Управления цифровизации и архивов объединил в Единую дежурно-диспетчерскую службу 112 и службу iKomek — 109. На февраль 2022 года принято более 700 тысяч звонков.