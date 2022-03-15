Правила входа на eGov изменились с 14 марта 2022 года

Теперь вход по логину/паролю и одноразовому SMS-коду не будет доступен по отдельности.

С 14 марта для пользователей портала eGov будет недоступен вход по логину/паролю или одноразовому SMS-коду. Данные на портале защитили двухфакторной аутентификацией. То есть, теперь для вход необходимо ввести логин/ИИН, пароль, а также подтвердить вход, введя одноразовый SMS-код, который направляется на зарегистрированный в базе мобильных граждан номер, передает Учет.kz.

Таким образом обеспечивается более высокий уровень безопасности. Без изменений останутся методы аутентификации, предполагающие вход по электронно-цифровой подписи, биометрии и путем сканирования QR-кода с помощью мобильного приложения eGov Mobile.

«2FA, или двухфакторная аутентификация — это метод идентификации пользователя для входа, при котором нужно двумя разными способами подтвердить, что именно вы являетесь владельцем аккаунта. Таким образом злоумышленникам, которым по разным причинам могут пригодиться ваши данные, гораздо сложнее получить доступ одновременно к вашему паролю, а также телефону», — говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо иметь активный номер телефона, зарегистрированный в базе мобильных граждан. При заблокированном или неактуальном номере необходимо обратиться в call-центр по номеру 1414, либо поменять номер в личном кабинете eGov.