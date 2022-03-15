Казахстанцы пожаловались на сбой в работе Wildberries

Пользователи РК и РФ говорят о массовом сбое интернет-магазина, компания уже занимается устранением неполадок.

Онлайн-ритейлер Wildberries зафиксировал ошибки в работе сервиса. Сейчас компания работает над их устранением. Крупнейший российский маркетплейс не работает не только в России, но и в Казахстане. Интернет-пользователи сообщают, что приложение и сайт магазина не выполняют вход в систему, все предыдущие настройки при этом сбились, передает Sputnik.

По данным сайта Downdetector, наибольшее количество жалоб (свыше 12 тысяч) на сбои в работе Wildberries были зафиксированы в понедельник, 14 марта, в 13:00. Самые частые проблемы: работа приложения, проверка заказа и работа сайта.

«В настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению», — сообщили в пресс-службе ритейлера. В компании уточнили, что все заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдаются в стандартном режиме.