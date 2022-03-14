В Казахстане ведется работа по цифровизации 212 водных каналов

Концепция дальнейшего развития системы управления водными ресурсами предполагает ряд задач.

На брифинге в СЦК вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов отдельно остановился на той работе, которая проводится сегодня.

«Наши цели — сохранение потенциала водных ресурсов страны, обеспечение соблюдения интересов Казахстана в управлении и использовании трансграничных водотоков, совершенствование водного законодательства, повышение эффективности водопользования, переход на экономически обоснованные тарифы, активное внедрение водосберегающих технологий, снижение объемов безвозвратного водопользования за счет повторного использования водных ресурсов. Запланировано внедрение автоматизации и цифровизации процессов для пресечения нерационального и неэффективного использования воды, распределения и учета. Например, в настоящее время ведется работа по цифровизации 212 каналов. Через них подается 6 млрд кубометров воды. Это половина воды, используемой в сельском хозяйстве. Это позволит устранить потери и обеспечить эффективное использование воды», — рассказал Серик Кожаниязов.

Также будут вестись работы по восстановлению и модернизации гидротехнических сооружений и оросительных сетей, обеспечение их безопасности.

«В настоящее время мы проводим большую работу за счет республиканского бюджета, займов международных финансовых организаций. К сожалению, невозможно завершить все одновременно. Эта работа ведется поэтапно во всех регионах, в основном, в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях, которые используют поливную воду», — сказал представитель минэкологии.

Одна из проблем сегодня — отсутствие научного центра водных ресурсов и водного хозяйства. По словам вице-министра, планируется поднять положение подведомственных НИИ и создать аналитически-информационный центр. Это необходимо для того, чтобы разработать научную основу по вопросам экономии воды, по рациональному потреблению, недопущению утечки за пределы страны. Это позволит сформировать научно- обоснованную позицию при переговорах с внешними странами. Кроме того, планируется заняться совершенствованием системы подготовки и повышения квалификации кадров для водохозяйственной отрасли, обеспечить участие водопользователей и общества в управлении водными ресурсами и спросом на воду.