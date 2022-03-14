Майнинговую ферму оборудовали в СТО в Жамбылской области

Обнаружено и изъято более 80 единиц оборудования для генерации криптовалют.

Территориальным департаментом АФМ по Жамбылской области совместно с сотрудниками КНБ и КАЭНК пресечена незаконная деятельность двух майнинговых ферм, одна из которых была организована в помещении СТО, без соблюдения технологического присоединения к сетям электроснабжения, передает Kazpravda.kz.

«В ходе проведения обыскных мероприятий, обнаружено и изъято более 80 единиц оборудования для генерации криптовалют. Сумма дохода в результате осуществления противоправной деятельности составляет более 30 миллионов тенге», — отметили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Вторая ферма находилась на территории ТОО, руководителем которого является гражданин иностранного государства. Сумма дохода этой фермы составила более 60 миллионов тенге.

Проводится досудебное расследование по статье 214 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность). В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.