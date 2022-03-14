Новая версия мобильного приложения eGov mobile доступна для пользователей

Обновленный интерфейс, услуги Е-license для физических лиц, удобная форма обратной связи.

В новой версии мобильного приложения также доступно 20 самых востребованных государственных услуг портала eGov. Сегодня государственные услуги можно получить в несколько кликов на телефоне, используя мобильное приложение eGov Mobile. Для экономии времени на получение госуслуги и перехода на цифровой формат, функции и возможности eGov Mobile также расширяются.

В приложении eGov mobile уже доступно порядка 400 государственных онлайн-услуг и сервисов, до конца 2022 года планируется «смартфонизировать» до 80% всех госуслуг. Вместе с обновленным дизайном появилась возможность использования сервиса «Цифровые документы» даже без подключения к интернету, при условии авторизации с помощью ЭЦП-ключей. Сегодня сервис «Цифровые документы» в мобильном приложении eGov mobile содержит 18 документов (удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР тест и свидетельство о рождении и др.).

«Мобильное приложение eGov mobile пользуется большим спросом у граждан и дает возможность иметь при себе нужные документы в телефоне. С момента запуска только сервисом „Цифровые документы“ воспользовались более 47 млн раз. Мы сделали новый и удобный интерфейс, который могут оценить наши пользователи. Для тех, кто ранее авторизовался с помощью ЭЦП, есть возможность пользоваться цифровыми документами при отсутствии интернета, оффлайн, то есть у пользователей всегда будет доступ к ним», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

В новую версию приложения добавлено более 20 государственных услуг портала eGov.kz, среди которых выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории РК, выдача справок по опеке и попечительству, выдача удостоверений участникам ВОВ и тд.

Для удобства пользователей добавлен новый раздел «Жизненные ситуации», который представляет собой свод полезной информации по определенной теме. Этот сервис позволяет гражданам сэкономить время для поиска информации и подачи заявок на получение необходимых им госуслуг.

В случае выявления некорректных сведений в цифровом документе появилась возможность подать обращение в соответствующий государственный орган посредством e-Otinish, нажав на кнопку «сообщить об ошибке».

Самое важное обновление: для физических лиц добавлено более 250 услуг Е-license. Среди них — уведомление о наличии деятельности в качестве ИП, утверждение землеустроительных проектов по формированию земельных участков и выдача фитосанитарного сертификата на вызов подкарантинной продукции за пределы РК.

«В этом году команда АО „НИТ“ планирует „смартфонизировать“ до 80% государственных услуг и сервисов. Также, в рамках поручения Главы государства по уменьшению документооборота на бумажном носителе, планируется реализовать сервис „Цифровые сведения“, в котором граждане смогут получать справки более удобным способом и иметь возможность предоставить справку посредством электронной почты, мессенджера или QR-кода по месту требования, без необходимости распечатывать на бумажном носителе», — подчеркнул Ростислав Коняшкин.

Новая версия eGov mobile доступна на платформе App Store для пользователей системы iOS, а также в Play Market и App Gallery для пользователей системы Android.