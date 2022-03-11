Произошел сбой системы.

В конце 2021 года в пилотном режиме произведен автоматизированный запуск камерального контроля за 2018 год по фактам занижения реализации путем сопоставления расходов по реализованным товарам и данных ЭСФ. Во время автоматизированного запуска камерального контроля произошел технический сбой из-за высокой нагрузки на серверные мощности, в результате чего ряд уведомлений и извещений был сформирован некорректно. Их у казахстанцев отзовут, заверили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана, передает Liter.kz.

«Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан на регулярной основе проводится камеральный контроль в соответствии со статьей 95 Налогового кодекса Республики Казахстан. Целью камерального контроля является выявление фактов занижения реализации путем сопоставления расходов по реализованным товарам и данных ЭСФ, то есть правомерное отнесение на вычеты расходов, связанное с получением дохода (себестоимость товара)», — пояснили в КГД.

В настоящее время комитетом проводится работа по перепроверке и отзыву ошибочно сформированных документов.