Мажилис принял законопроект об онлайн-обучении в вузах

Теперь казахстанские вузы смогут готовить кадры по определенным направлениям подготовки.

По поручению Касым-Жомарт Токаева 9 марта на пленарном заседании мажилиса парламента во втором чтении приняли законопроект, предусматривающий введение новых норм в системе образования Казахстана. Согласно новому законопроекту, победители и призеры олимпиад, международных конкурсов исполнителей и спортивных соревнований будут получать гранты на бесплатное обучение в вузах. Также для победителей и призеров международных олимпиад и их наставников дополнительно будут выделять единовременные денежные выплаты, передает Liter.kz.

В высшем образовании вводится новая форма — обучение онлайн. Теперь казахстанские вузы смогут готовить кадры по определенным направлениям подготовки в форме онлайн-обучения. При этом обязательным будет получение отдельной лицензии на конкретное направление подготовки в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями (прокторинг, информсистема, цифровой контент, кадры и так далее).