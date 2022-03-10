Депутаты критикуют Damumed

Причина — частые сбои программы и ее некорректная работа.

Цифровизация не упрощает работу врачам, а наоборот мешает из-за сбоев. Об этом заявила депутат мажилиса парламента РК Айгуль Нуркина, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, передает Liter.kz.

Работа программы «Комплексная медицинская информационная система» (КМИС) была раскритикована депутатом. Эта информационная система создавалась с целью повышения качества и доступности медицинской помощи за счет автоматизации работы. Однако на сегодняшний день многие медицинские организации сталкиваются с нестабильностью работы системы, частыми сбоями работы программы. По словам депутата, комплексная медицинская информационная система по сей день не интегрирована с системой ЛИС (лабораторная информационная система), и врачам приходится вбивать лабораторные анализы вручную.

«Система позволила внедрить электронные очереди в поликлиниках. Но люди, получая электронно через систему КМИС направление к врачу, например, к 11:00, приезжая в медицинское учреждение, все равно стоят в живой очереди. Все потому, что система непонятным образом рассчитывает время приема пациента. Таким образом, ключевой проблемой является тот факт, что цифровизация не упрощает работу врачам, а мешает из-за сбоев, некорректности, отсутствия интеграции в программах. Все это породило нагрузку на медицинских работников, так как необходимо заполнять различные электронные данные и бумажные бланки. Для решения этих проблем в работе ИС КМИС медицинскими организациями неоднократно было направлено обращение разработчикам программы КМИС — ТОО „Центр информационных технологии ДАМУ“. Кроме того, в апреле 2021 года был направлен депутатский запрос по данной проблематике, но, к сожалению, проблемы как имели место быть, так и остаются до сих пор нерешенными», — заявила А. Нуркина.

В целях решения этого вопроса, по словам спикера, необходимо:

— пересмотреть процедуру формирования государственного задания на разработку и сопровождение информационных систем;

— реформировать государственное предприятие «Республиканский центр электронного здравоохранения» с преобразованием в более мобильную форму собственности для выполнения функций управления ИС;

— усилить требования к сертификации программных продуктов частных разработчиков программного обеспечения в сфере здравоохранения;

— рассмотреть возможность объединения всех существующих на рынке информационных систем на единой платформе электронного здравоохранения.