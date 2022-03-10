Россию могут отключить от глобальной Сети? Как это отразится на Казахстане

Асхат Оразбек успокоил пользователей.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек ответил на вопрос о том, что будет с интернет-связью в Казахстане, если Россию отключат от глобальной сети, передает Sputnik.

«Наверное, это слухи. Во-вторых, у Казахстана есть разные стыки, и не только через Россию. То есть, Казахстану тотальное отключение интернета никак не грозит. За это вы можете не переживать», — заверил вице-министр в кулуарах пленарного заседания мажилиса.

На вопрос о том, может ли интернет-связь в нашей стране ухудшиться, Оразбек также ответил отрицательно.

«Я думаю, что нет, потому что те стыки, которые есть с Китаем, позволят нам получить весь тот же самый трафик, который мы получаем из Европы, допустим, сегодня», — заявил он.

Спикер отметил, что в МЦРИАП рассматривали все возможные риски и поняли, что в Казахстане серьезных проблем с интернетом не ожидается.

«Мы не то, чтобы спим. Мы рассматривали все риски», — сказал Асхат Оразбек.