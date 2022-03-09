В Алматы открылась инновационная лаборатория для школьников

Инженерно-креативное пространство Zertte Studio позволит школьникам под руководством опытных наставников освоить востребованные технические навыки.

Проект организован образовательной организацией Caravan of Knowledge в партнерстве с компанией «Шеврон» и Республиканской физико-математической школой (РФМШ). Zertte Studio — это уникальная лаборатория, где любой школьник под руководством опытных наставников может освоить востребованные технические навыки, подготовиться к конкурсам и олимпиадам, воплотить творческие и инженерные идеи с помощью новейшего оборудования, которое обычно недоступно в ряде школ. Лаборатория расположена в здании РФМШ — ученики и педагоги любых школ смогут посетить занятия.

На данный момент Zertte Studio ведет следующие кружки:

— робототехники и 3D-моделирования;

— научного мышления;

— ракетостроения;

— авиамоделирования.

Помимо этого Zertte Studio планирует запустить курсы по подготовке к олимпиадам, открытые лекции и мастер-классы по научным, инженерным и креативным темам. Все активности в лаборатории проходят по STEAM-методикам (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), которые предполагают комплексный подход к обучению, когда любой проект или тема рассматриваются с точки зрения разных дисциплин. Например, на занятиях по ракетостроению дети не только запускают ракеты, но и создают их с нуля — моделируют на компьютере, печатают запчасти на 3D-принтере, собирают метеостанции, которые можно прикрепить к ракете и получить данные о погоде, и многое другое. Таким образом они изучают в комплексе и на реальных примерах микроэлектронику, робототехнику, 3D-моделирование, программирование, экологию, основы астрономии. С помощью оборудования и наставников Zertte Studio дети смогут воплотить любые инженерные и творческие идеи.

«Республиканская физико-математическая школа, которая празднует в 2022 году 50-летний юбилей, всегда выступала и выступает за передачу накопленного опыта. Поэтому двери Zertte Studio открыты для всех — не только школьников РФМШ, но и учеников других школ, а также для педагогов со всего Казахстана, с которыми мы с удовольствием поделимся опытом. Такая совместная работа и общение — ключ к большим результатам, в первую очередь к реальному развитию технического образования в стране», — отмечает Алмас Ордабаев, и. о. директора Республиканской физико-математической школы г. Алматы.