Национальную платформу биометрической идентификации разработают в РК

Ее разработчики считают, что это обеспечит многочисленные положительные эффекты для граждан, бизнесов и государства.

Министерство цифрового развития разработало программу создания Национальной платформы цифровой биометрической идентификации на 2022–2024 годы. Основной задачей Национальной платформы является объединение совокупности существующих инициатив госорганов в сфере цифровой идентификации в единую систему, передает Zakon.kz.

Базовым элементом систем цифровой идентификации является сбор, хранение и обработка персональных биометрических данных — набора физических и поведенческих характеристик (атрибутов, модальностей), уникальных для каждого индивида, таких как лицо, радужка глаза, голос, отпечатки пальцев, походка и др. Как считают разработчики, создание Национальной платформы и общей прозрачной, надежной и эффективной системы цифровой идентификации обеспечит многочисленные положительные эффекты для граждан, бизнесов и государства. Так, граждане и частный сектор в результате улучшенной идентификации получат выгоду от уменьшения рисков цифрового мошенничества и краж, снижения временных затрат и операционных расходов на администрирование, комплаенс, проведение транзакций и т. д.

Кроме этого, для граждан и бизнеса можно выделить следующие ожидаемые эффекты:

— возможность получения новых видов услуг (в том числе платежных) в полностью цифровом виде и удаленном формате;

— возможность самостоятельного управления доступом к персональным данным для третьих сторон;

— сокращение времени и шагов для оказания государственных и коммерческих услуг в цифровом формате;

— снижение стоимости цифровых услуг за счет оптимизации процессов их предоставления;

— повышение надежности и безопасности персональных данных;

— появление новых сервисов и бизнес-моделей, основанных на обработке данных;

— повышение операционной эффективности за счет увеличения объема данных, используемых в принятии управленческих решений.

Государственный сектор получит значительные выгоды в виде уменьшения ошибок и мошенничества в процессах распределения социальных пособий и помощи (устранение «мертвых душ», дублирования, неправомерных получателей государственных средств), снижения административных и транзакционных издержек за счет упрощения, автоматизации и устранения дублирования госуслуг.

Предполагается, что будут законодательно закреплены требования к защите биометрических данных, обеспечению безопасности https://profit.kz/tags/security/, целостности, порядку их осуществления посредством определения детального перечня механизмов и обязательных к соблюдению положений. Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 25 марта.