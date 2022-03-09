E-commerce: о масштабах последствий говорить пока рано

Игроки электронного ритейла высказались о влиянии геополитической ситуации.

Казахстанский рынок электронной коммерции, который последние годы рос стабильными темпами, готовится адаптироваться к изменениям, связанным с политической ситуацией. Однако сейчас у игроков больше вопросов, чем ответов.

«Ситуация неопределенная и точного понимания экономических и финансовых последствий пока нет. Безусловно, поступает много вопросов касательно ситуации, влияния санкций, перспектив будущего. В этой части работы стало много больше», — отмечает Владимир Джабаров, генеральный директор Robokassa.kz.

Понятно, что рост курса валюты, нарушения в цепочках поставок, рост цен на энергоносители и металлы, неопределённость на бирже, а также изменения стоимости перелетов повлияет на многие сектора экономики, в том числе на e-commerce. «Всё это, несомненно, отразится на нашей стране и ее гражданах: мы уже видим ослабление, и понятно, что потребители стремятся купить какие-то товары пока они не стали дороже. Однако поставщики будут смотреть на то, как они будут закупать последующую партию товаров, какие будут издержки и валютные риски, далее бизнес и люди займут выжидательную позицию до стабилизации ситуации», — считает Александр Бондаренко, СЕО компании Wooppay. По его мнению, вследствие миграции трудовых ресурсов, может повыситься конкуренция на рынке труда и ИТ-продуктов. Все это в комплексе может привести к снижению платежеспособности населения и, как следствие, рынка электронной коммерции.

Но о масштабах последствий говорить пока рано. В офисе Ozon в Казахстане отметили, что потенциал у России и Казахстана в сфере электронной коммерции очень большой. Если доля e-commerce сектора в таких странах, как Китай и Великобритания, достигает 30% и более, то по итогам 2021 года доля e-commerce в общем объеме розничной торговли в России и Казахстане составила около 11%. Рынок видел большие перспективы роста, но насколько интенсивно он будет реализовываться, сейчас игрокам пока непонятно.

«В последние два года мы видели устойчивый рост покупок как в российских магазинах казахстанцами, так и обратную сторону, в казахстанских интернет-магазинах россиянами. Причем последний поток, поток покупок россиян в наших магазинах в 2021 году вырос более чем в два раза в сравнении с 2020 годом. Изменения, естественно будут, но сейчас говорить и каких-то устоявшихся трендах рано», — говорит Владимир Джабаров.

Пока же в работе игроков рынка электронной коммерции серьезных потрясений нет. Как отметили в офисе Ozon в Казахстане, они продолжают работу в штатном режиме. «Вся логистическая инфраструктура и IT-системы, а также курьерская служба работают, как и прежде и в России, и в Казахстане. Мы продолжаем обрабатывать платежи клиентов и выплачивать регулярное вознаграждение продавцам в штатном режиме. Клиенты могут оплачивать свои заказы, используя системы Mastercard, Visa, МИР и другие платежные средства. Для проведения операций мы используем банки, которые не попали под санкции. У нас есть запасы популярных товаров на складах. Сейчас прорабатываем план дальнейших поставок с нашими партнёрами», — отмечает Мольдер Рысалиева, генеральный директор маркетплейса Ozon в Казахстане. По ее словам, сохраняется высокий спрос на популярные категории — мелкая бытовая техника, продукты, товары для детей, спортивные товары. Также в компании наблюдают повышенный интерес к звуковому оборудованию и музыкальным аксессуарам, мебели, компьютерным играм и консолям.

Владимир Джабаров также подтверждает, что фундаментальных изменений в работе их сервиса нет. Robokassa.kz является частью глобальной финтех группы PSG со штаб-квартирой в Лондоне. В Казахстане Robokassa полностью локализована в части всех ИТ-систем и все текущие решения в операционной деятельности и в сфере развития принимаются в Казахстане.

Если говорить об изменениях в объёмах транзакций, в Wooppay рассказали, что в целом общая динамика количества транзакций за эти дни в экосистеме продуктов не изменилась.

Сервис очень тесно сотрудничает с дочерними структурами российских банков по ряду проектов. «Так как они являются самостоятельными субъектами, то на них не распространились санкции и все сервисы функционируют в штатном режиме. Проблем мы не наблюдаем», — говорит Александр Бондаренко. Однако с момента введения экономических санкций против РФ они зафиксировали резкое снижение конверсии при проведении оплат с карт, выпущенных некоторыми российскими банками. «Количество успешных операций приблизилось к 1%. Вполне вероятно, что таким образом банки ввели ограничения на оплату в пользу любых иностранных поставщиков услуг», — пояснил он.

Владимир Джабаров отметил, что в дни начала и эскалации конфликта, наблюдалось незначительное снижение операций, порядка 10% по всем партнерам. Они также зафиксировали уменьшение покупок казахстанцев в российских интернет-магазинах в среднем на 1%. Средний чек сейчас составляет порядка 12 тысяч тенге. «Но это связано с общим информационным фоном. Мы все эмоционально непросто переносим эту ситуацию», — добавил он.