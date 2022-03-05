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Незаконную майнинговую ферму выявили в Нур-Султане

Она действовала в морских контейнерах.

5 марта 2022 10:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Общество

Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу совместно с департаментом Комитета национальной безопасности на территории промышленной зоны выявлена майнинговая ферма, передает Kazpravda.kz.

«В ходе осмотра установлено три морских контейнера, в которых обнаружено четыре вида цифрового оборудования для майнинга ANTMINER E3, WHATSMINER M20S, ANTMINER T17, ANTMINER L3+ в количестве 1 170 единиц», — проинформировали в пресс-службе.

В денежном выражении предварительный размер добытой криптовалюты составляет около 2,5 млн долларов. Начато досудебное расследование по ст. 214 ч.1 УК РК (незаконное предпринимательство).

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