Токаев поручил решить проблему незаконного майнинга в Казахстане

Под председательством Президента состоялось совещание по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры.

В совещании приняли участие премьер-министр Алихан Смаилов, члены правительства, руководители государственных органов, национальные компании, акимы регионов. В ходе встречи рассмотрены перспективы развития электроэнергетической отрасли, атомной промышленности, повышения энергоэффективности и решения дефицита электроэнергии в Казахстане, передает Учет.kz.

Также обсуждались практические аспекты внедрения сбалансированной тарифной политики и реализации крупных проектов в сфере электроэнергетики и ЖКХ. Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, генерирующих мощностей, внедрению новых технологий и цифровизации отрасли, снижению аварийности в электросетях.

Глава государства поручил Министерству энергетики и агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане.