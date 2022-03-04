Программа «Болашак» переориентируется на подготовку кадров по техническим специальностям

Для кандидатов снизят проходной балл теста IELTS до 5.0.

Количество грантов на технические и IT-специальности по программе «Болашак» увеличится с нынешних 36% до 60% от общего количества выделяемых грантов. К тому же для кандидатов по техническим направлениям подготовки снижен средний балл теста IELTS по иностранным языкам до 5 баллов. В Центре международных программ добавили, что планируют усилить работу для кандидатов из сельской местности. К примеру, им дадут возможность пройти языковые курсы. Также планируется в список кандидатов из сельской местности включить и жителей городов районного значения, передает Sputnik.

«Будет проведена работа по упрощению, достижению полной автоматизации и прозрачности всех процессов. Для обеспечения академической честности конкурсный отбор на присуждение стипендии будет сопровождаться усовершенствованной системой прокторинга. Онлайн-формат и дальнейшая автоматизация бизнес-процессов сделают систему отбора еще более прозрачной, доступной, удобной и мобильной», — заявили в министерстве образования.

В январе 2022 года президент страны Касым-Жомарт Токаев дал поручение переформатировать работу программы «Болашак» на подготовку специалистов по техническим специальностям.