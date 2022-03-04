Пилотный проект по цифровой маркировке ювелирных изделий стартовал в Казахстане

Принять участие в пилотном проекте могут производители, импортеры, оптовики, розница, ломбарды.

Для защиты потребителей от контрафактной продукции и создания прозрачного ювелирного рынка стартовал пилотный проект по цифровой маркировке ювелирных изделий из драгоценных камней и драгоценных металлов. Принять участие в пилотном проекте могут производители, импортеры, оптовики, розница, ломбарды. Участие в проекте позволит представителям бизнес-сообщества бесплатно протестировать функционал информационной системы маркировки, отработать интеграцию процесса маркировки в текущие производственные процессы, также апробировать различные способы нанесения кодов маркировки, передает Учет.kz.

Цифровая маркировка дает возможность потребителям самостоятельно проверять подлинность товара с помощью сканирования уникального цифрового кода. В свою очередь это способствует повышению вовлеченности общества в процесс отслеживания качества продукции. Маркировка направлена на защиту отечественного ювелирного бизнеса. Все эти меры предотвратят возможность подделок и создадут естественный барьер на пути контрафакта.