Узбекистан предлагает создать единую сеть по борьбе с кибертерроризмом в Центральной Азии

Президент Узбекистана надеется на содействие ООН в организации и координации диалога в этом вопросе/

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил создать единую электронную сеть по борьбе с кибертерроризмом в странах Центральной Азии. Текст послания зачитал секретарь Совета Безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов, передает Sputnik.

«Призываем Контртеррористическое управление ООН активизировать усилия по реализации принятой в 2020 году программы по кибербезопасности и новым технологиям в Центральной Азии. В рамках этой программы считаем важным создание единой электронной сети по кибертерроризму в Центральной Азии, призванной способствовать развитию обмена опытом и данными, исследованиями и лучшими практиками в данной области», — сказал Мирзиеев в своем послании участникам международной конференции «Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках совместного плана действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН».

По мнению главы Узбекистана, трансграничный характер угроз безопасности в киберпространстве требует создания единых международных правовых механизмов, позволяющих эффективно противодействовать различным проявлениям экстремизма и терроризма в информационной сфере.

«В этих условиях принципиально важно развивать потенциал наших государств в области эффективного противодействия использованию цифровых технологий в террористических целях. Надеемся на содействие ООН в организации и координации диалога в этом вопросе», — добавил Мирзиеев.