Аукцион на частоты 5G состоится в мае

Уже в этом году казахстанские операторы смогут предоставить своим абонентам подключение к сетям 5G.

Комитет телекоммуникаций МЦРИАП РК поставил задачу запустить сеть 5G в трех крупных городах — Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Об этом на форуме MWC 2022, проходящем сейчас в Барселоне, рассказал Ержан Мейрамов, председатель Комитета.

«В прошлом году был принят закон, который наделяет МЦРИАП правом проведения аукциона. Были разработаны соответствующие правила, которые на прошлой неделе зарегистрированы в минюсте. Мы планируем провести аукцион в конце мая. Предполагается, что в нем будут участвовать все мобильные операторы и операторы фиксированной связи (Казахтелеком, Транстелеком, Казтранском). В каждом из городов разыграем три лота — по 100 Мгц в полосе 3500», — заявил Ержан Мейрамов.

По итогам аукционов те операторы, которые выиграют лоты, смогут заказывать оборудование и развертывать свои сети. По некоторым оценкам, на это может понадобиться 4-6 месяцев. То есть, уже к концу этого года в Казахстане полноценно запустят сети 5G.

«На первом этапе, скорее всего, это будут места массового скопления людей. В последующем локации с доступом к 5G будут расширяться, с полным покрытием городов», — добавил Ержан Мейрамов.

Напомним, изначально выдвигались предложения о создании инфраструктурного оператора для 5G, однако от этой идеи решено отказаться. На примере кейса Белоруссии, где такой оператор был создан для LTE, за 5 лет проникновение сети было крайне низким (всего 34%), отсутствовала конкуренция среди операторов связи.

Как отмети Ержан Мейрамов, частота 3500 — это только начало. Для полноценного развития сетей 5G необходимо расчистить частоты и дать операторам выбор.

«Здесь на выставке нам полезно увидеть опыт других стран, которые продвинулись в этом направлении, узнать мнение ведущих вендоров. Посмотреть и оценить все в совокупности, определить наши будущие действия», — говорит Ержан Мейрамов.

По данным GSA в конце 2021 года мир преодолел отметку в 200 запущенных общедоступных сетей 5G, отрасль развивается. После успешного запуска сетей 5G на основе неавтономных архитектур многие операторы инвестируют в автономную инфраструктуру 5G и развертывают ее.

Стоит отметить, что по данным Juniper Research, к 2026 году услуги 5G в сегменте IoT будут приносить доход в размере 9 миллиардов долларов, увеличившись с 800 миллионов долларов в 2021 году. Это означает рост на 1000% в течение следующих пяти лет. Покрытие 5G расширяется, и операторы могут получить значительную выгоду от увеличения количества подключений. Чтобы извлечь выгоду из этого роста, аналитики рекомендуют предлагать пользователям IoT дополнительные услуги, такие как «нарезка» сети и граничные вычисления, чтобы максимизировать ценность внедрения 5G.