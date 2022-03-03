В «ВТБ Казахстан» подтвердили отсутствие доступа к онлайн-операциям по картам Visa

Средства клиентов банка в сохранности, их можно обналичить через банкоматы.

В службе корпоративных коммуникаций ДБ АО Банк ВТБ (Казахстан) подтвердили отсутствие доступа к онлайн-операциям по картам Visa, сообщив, что это никак не влияет на сохранность денежных средств клиентов. VISA приостановила сотрудничество с банком ВТБ (Казахстан) на срок действия санкций, передает Sputnik.

При этом банк поблагодарил клиентов и партнеров за понимание, проявленное спокойствие и финансовую грамотность в сложившейся ситуации и заверил, что все средства клиентов находятся в полной сохранности.

«Отключение банка от данной платежной системы не влияет на сохранность денежных средств клиентов. Для получения наличных клиенты могут воспользоваться банкоматами банка ВТБ (Казахстан). Банк продолжает обслуживание физических и юридических лиц, обеспечивая высокое качество предлагаемых им финансовых услуг, и готов решать каждый вопрос индивидуально и максимально оперативно», — уточнили в пресс-службе банка ВТБ (Казахстан).