Безналичные операции по платежным картам в 2021 году выросли в 2,2 раза

Каждые три из пяти безналичных операций в 2021 году проводилось посредством интернета и мобильного банкинга.

Всего с использованием платежных карт казахстанских банков за 2021 год проведено 6,5 млрд операций на сумму 93,7 трлн тенге (в 2020 году — 3,2 млрд операций на сумму 52 трлн тенге). Об этом сообщает Национальный банк РК.

78% объема операций (73,1 трлн тенге) по платежным картам проведено безналичным способом, и 22% (20,6 трлн тенге) приходится на снятие наличных в банкоматах. Каждые три из пяти безналичных операций в 2021 году проводилось посредством интернета и мобильного банкинга, а их доля от общего объема составила 83%. В среднем ежедневный объем операций посредством интернета и мобильного банкинга — более 11,5 млн на сумму более 167 млрд тенге.

Расширяется инфраструктура для оплаты товаров и услуг с использованием платежных карточек. Количество POS-терминалов выросло в 2,4 раза и составило 509 тысяч единиц. 97% POS-терминалов на рынке поддерживает функцию бесконтактной оплаты.

Число предпринимателей, принимающих к оплате платежные карточки, выросло в 2,5 раза и составило 274 тысячи.