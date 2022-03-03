Незаконная криптоферма работала рядом с Шардаринской ГЭС

Там обнаружено 2 899 единиц оборудования.

Агентство по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками департамента Комитета национальной безопасности и департамента Агентства РК по противодействию коррупции выявило факт незаконной майнинговой деятельности в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz.

«На территории, расположенной рядом с Шардаринской ГЭС, функционировала майнинговая ферма с нарушением законодательства РК и извлечением дохода в особо крупном размере. Обнаружено 2 899 единиц оборудования. Его ориентировочная стоимость — свыше 1 млрд тенге», — рассказали в ведомстве.

Согласно заключению криминалиста, сумма извлеченного дохода за период с марта по декабрь 2021 года составила более 450 млн тенге.