Хаджимурат Темирханов возглавил профсоюз работников информатизации и связи

Ранее он занимал должность генерального директора Центральной региональной дирекции телекоммуникаций АО «Казахтелеком».

В Отраслевом профессиональном союзе работников информатизации и связи (ОПРИС) сменился председатель. По результатам открытого голосования делегатов VII съезда объединения, который прошел в Доме профсоюзов Карагандинской области, новым председателем избран Хаджимурат Темирханов. Также на съезде были подведены итоги работы союза за 2015–2021 годы и определены задачи на предстоящий период.

Хаджимурат Темирханов работает в отрасли связи с 2000 года. До избрания главой союза он занимал должность генерального директора Центральной региональной дирекции телекоммуникаций АО «Казахтелеком», возглавлял Северную региональную дирекцию телекоммуникаций и Костанайскую областную дирекцию телекоммуникаций. Имеет несколько высших образований по специальностям радиосвязь, экономика, а также является магистром делового администрирования Европейского университета в Женеве.

«Сегодня мы как один из крупнейших профсоюзов в стране достаточно тесно и открыто взаимодействуем с работодателями. Такая совместная, тщательная проработка тех или иных решений, касающихся персонала, позволяет нам эффективно и всесторонне представлять и защищать интересы работников на всех уровнях. Такой политики мы будем придерживаться и дальше, работать над тем, чтобы условия труда и оплаты наших членов улучшались, поскольку главным и основным активом любой компании являются именно люди», — подчеркнул Хаджимурат Темирханов.

На съезде делегаты также внесли изменения и дополнения в Устав организации, утвердили доклад ревизионной комиссии, избрали новые составы совета и ревизионной комиссии. Кроме того, предыдущий глава ОПРИС Гульзия Спатаева выступила с отчетом о проделанной в период с 2015 по 2021 годы работе.

«Сегодня профсоюз работников связи — один из крупнейших в стране, и за годы его существования реализовано множество проектов, направленных на защиту трудовых, профессиональных, а также других социально-экономических прав и интересов работников. К примеру, недавно была подписана новая версия коллективного договора между крупнейшим телеком-оператором страны и его сотрудниками. Актуализированный документ предполагает увеличение минимальных уровней должностных окладов сотрудников при сохранении за ними всего пакета социальных льгот от компании. На мой взгляд, у „Казахтелекома“, наверное, один из самых широких и качественных социальных пакетов среди всех бизнес-структур в стране, который предоставляет сотрудникам уникальные меры поддержки. Для нас как для профсоюза важно было не только увеличение материальных доходов рядовых сотрудников компании, но и сохранение этого пакета в его полном объеме», — отметила Гульзия Спатаева.

Отраслевой профсоюз работников информатизации и связи объединяет региональные членские организации АО «Казахтелеком», а также членские организации Карагандинской и Алматинской областей, в которые входят работники АО «Казпочта». На сегодняшний день в ОПРИС состоит 23 144 члена профсоюза, в том числе 20 367 работников.