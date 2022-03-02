Казахстанский провайдер восстановил вещание российских телеканалов

Ранее компания сообщала, что приостановила вещание федеральных телеканалов на неопределенный срок, но вскоре изменила решение.

Провайдер «Ремстройсервис» в Карагандинской области восстановил вещание российских телеканалов, передает Sputnik.

«Уважаемые абоненты! Трансляция российских каналов восстановлена. Приносим свои извинения за временные неудобства», — заявили представители компании.

В понедельник, 28 февраля компания, которая базируется в Шахтинске, заявила, что по этическим соображениям прекращает вещание телеканалов «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Звезда», НТВ и «МИР 24». В министерстве информации и общественного развития Казахстана заявили, что не вмешиваются в дела частных компаний и телеканалов.