Планируется полная интеграция систем госорганов.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос цифровизации социально-трудовой сферы. С докладами выступили министры труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

По состоянию на 1 января т. г. в социально-трудовой сфере оказано 12,6 млн госуслуг, из которых 9,1 млн — электронные госуслуги (72% от общего числа госуслуг). Как отметил глава правительства, цифровизация должна охватить все предоставляемые государством сервисы на основе полной интеграции систем госорганов. При этом необходимо обеспечить 100% доступность государственных услуг со смартфонов. В первую очередь цифровая трансформация необходима в социально-трудовой сфере, где оказывается наибольшее количество госуслуг по базовым потребностям населения.

«В целях повышения доступности и прозрачности госуслуг в сфере занятости населения необходимо завершить работу по созданию единой информационной системы», — сказал А. Смаилов. Глава кабмина добавил, что цифровой формат важен для лиц с инвалидностью, поэтому нужно максимально оцифровать все услуги, в том числе по заочному установлению инвалидности через медико-социальную экспертизу.

В целях усиления мер по цифровизации социально-трудовой сферы премьер-министр А. Смаилов поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматами регионов и палатой «Атамекен» до конца текущего года обеспечить перевод всех мер содействия занятости в электронный формат и охватить активными мерами занятости в онлайн-режиме не менее 40% из числа обратившихся граждан. Министерству цифрового развития совместно с Минтруда до 25 марта завершить работу с базами данных госорганов для реализации проекта «Цифровая карта семьи» на базе Smart Data Ukimet. Помимо этого, Министерству труда совместно с Министерством здравоохранения и акиматами регионов до 1 июня поручено обеспечить подключение медицинских информационных систем к проекту «заочное установление инвалидности» и повысить долю освидетельствованных лиц заочно до 20%.