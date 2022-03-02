В Казахстане выявили очередную майнинговую ферму

По данному факту ведется следствие.

В Костанае выявлена незаконная майнинговая ферма. Территориальным департаментом АФМ по Костанайской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО «EG» по факту реализации электроэнергии без соответствующей лицензии лицам, занимающимся цифровым майнингом. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает Liter.kz.

С ноября 2021 года по февраль 2022 года в Костанае наблюдается резкое увеличение потребления электроэнергии. Предполагаемая сумма, затраченная на покупку электроэнергии за вышеуказанный период, составила 32 185 617 тенге (при тарифе 32 тенге за 1 кВт/ч).

«В ходе обыска обнаружено два контейнера с оборудованием, предназначенным для занятия цифровым майнингом, в которых найдено специальное оборудование ASIC марки Whatsminer M20S и Avalon Miner 1166Pro-81T в количестве 180 штук. По данному факту ведется следствие», — сообщили в ведомстве.