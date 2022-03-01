Систему маркировки и отслеживания препаратов внедрят на медицинском рынке Казахстана

Эта мера, по расчету Минздрава, увеличит местное производство в общем объеме закупа лекарств.

В Казахстане внедрят систему маркировки и прослеживаемости фармацевтической продукции. Об этом на расширенном заседании коллегии министерства здравоохранения сообщила глава ведомства Ажар Гиният. По ее данным, в рамках повышения импортозамещения в этом году предусмотрен запуск не менее пяти новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий, передает Sputnik.

«Мы планируем, с привлечением Big Pharma, развитие национального регулятора для международного признания отечественной фармпродукции, цифровизации всех процессов обращения лекарств и медизделий, внедрение маркировки и прослеживаемости лекарственных средств», — сказал министр во время коллегии.

Реализация проектов позволит увеличить рост доли отечественного производства в общем объеме закупа лекарственных средств и медицинских изделий через единого дистрибьютора до 37%. Сейчас общий объем фармацевтического рынка в стране составляет 765,3 млрд тенге, в том числе отечественных товаропроизводителей — 121,1 млрд тенге.