Казахстанский провайдер отключил российские телеканалы

В Мининформации напомнили, что не могут вмешиваться в отношения между телеканалами и частными операторами вещания.

В министерстве информации и общественного развития РК прокомментировали отключение российских телеканалов в Карагандинской области. Там провайдер «Ремстройсервис» принял решение отключить такие телеканалы, как «Россия 1», «Россия 24», НТВ, «Первый канал», «Звезда» и «МИР 24». Вместо них на неопределенный срок будет вещать канал «Хабар 24», передает Sputnik.

Со стороны МИОР решения о приостановлении вещания российских телеканалов не принималось. Как заявили в ведомстве, ТОО «Ремстройсервис», которое приостановило вещание российских телеканалов, является частной организацией.

«Согласно действующему законодательству Республики Казахстан, гражданско-правовые отношения между телеканалами и частными операторами телерадиовещания регламентируются в рамках правовых отношений, а именно — на основании заключенных между ними договоров. Отметим, министерство неправомочно вмешиваться в гражданско-правовые отношения между телеканалами и частными операторами телерадиовещания», — заявили в Мининформации.

Вместе с тем, в случае поступления обращений на предмет нарушения законодательства Казахстана в сфере информации со стороны провайдеров, оказывающих услуги телерадиовещания (закона «О телерадиовещании»), министерство готово их детально изучить для принятия соответствующих мер.