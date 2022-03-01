Майнеры будут информировать госорганы о своей деятельности по новым правилам

МЦРИАП вносит поправки в правила информирования о деятельности по осуществлению цифрового майнинга.

Изменения подготовило Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 384/НҚ «Об утверждении Правил информирования о деятельности по осуществлению цифрового майнинга», сообщает Учет.kz.

Юридические лица, планирующие оказывать услуги по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктуры для выполнения вычислительных операций и обработки данных лицам, осуществляющим цифровой майнинг, информируют уполномоченный орган в течение 30 календарных дней с момента заключения договора с лицами, осуществляющими цифровой майнинг, в виде обращения по форме электронного документа. Юридические лица, осуществляющие цифровой майнинг, ежеквартально до десятого числа следующего месяца представляют информацию в уполномоченный орган о деятельности по осуществлению цифрового майнинга в виде обращения по форме электронного документа.

Юридические лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании центрами обработки данных и оказывающие услуги по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктуры для выполнения вычислительных операций и обработки данных лицам, осуществляющим цифровой майнинг, ежеквартально до десятого числа следующего месяца представляют информацию в уполномоченный орган в виде обращения по форме электронного документа.

Юридические лица в течение 10 (десяти) календарных дней со дня окончания деятельности по осуществлению цифрового майнинга либо оказанию услуг по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктуры для выполнения вычислительных операций и обработки данных лицам, осуществляющим цифровой майнинг, информируют уполномоченный орган в виде обращения по форме электронного документа.

Уполномоченный орган после получения обращения от юридического лица, осуществляющего деятельность по цифровому майнингу либо оказывающего услуги по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктуры для выполнения вычислительных операций и обработки данных лицам, осуществляющим цифровой майнинг в виде электронного документа, информирует государственный орган, осуществляющий руководство в области электроэнергетики, в течение 10 календарных дней в форме электронного документа:

1) о планируемом месторасположении, объеме необходимой мощности в мегаваттах (МВт), потенциале расширения проектных электроэнергетических мощностей, требуемых для осуществления цифрового майнинга, с указанием информации о юридическом лице (наименование, БИН/ИИН, юридический адрес, контакты);

2) техническое условие на подключение к сетям электроснабжения оборудования для цифрового майнинга, договор электроснабжения и информация о юридическом лице (наименование, БИН/ИИН, юридический адрес, контакты).

Уполномоченный орган после получения обращения от юридического лица, осуществляющего деятельность по цифровому майнингу, либо оказывающего услуги по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктуры для выполнения вычислительных операций и обработки данных лицам, осуществляющим цифровой майнинг в виде электронного документа, информирует государственный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в финансовой сфере, в течение 10 календарных дней в виде электронного документа о наименовании и количестве используемого оборудования для цифрового майнинга, а также объеме потребляемой мощности.