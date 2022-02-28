Президент Казахстана принял главу АО «Казахтелеком»

На встрече обсуждались перспективы разворачивания сети 5G и вопросы дальнейшего снижения цифрового неравенства.

В четверг, 24 февраля, Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем правления АО «Казахтелеком» Куанышбеком Есекеевым вопросы дальнейшего развития телекоммуникационной отрасли страны. Куанышбек Есекеев доложил о текущем состоянии телекоммуникационной отрасли Казахстана, о развитии ее мобильного сегмента и о работе, проводимой телеком-оператором республики, по улучшению качества и наращиванию спектра предоставляемых населению и бизнесу услуг.

Также на встрече обсуждались перспективы разворачивания сети пятого поколения 5G и вопросы дальнейшего снижения цифрового неравенства. В частности, г-н Есекеев проинформировал Президента о реализации в селах проектов по строительству местных сетей на базе построенной в сельской местности в 2018–2020 годах оптоволоконной магистрали (14,5 тыс. километров во всех областях). Эти проекты, которые телеком-оператор реализует как самостоятельно, так и в партнерстве со всеми тремя мобильными операторами РК, позволяют довести высокоскоростной интернет до каждого домохозяйства.

Председатель правления АО «Казахтелеком» отметил, что в настоящее время к этой работе подключены в рамках программы «Цифровой партнер» частные сервисные компании. Такое сотрудничество с представителями малого и среднего бизнеса позволяет найти казахстанским предпринимателя новые ниши деятельности и заработать на строительстве сетей и на их дальнейшем обслуживании. С другой стороны, это ускоряет процесс покрытия казахстанских сел широкополосным доступом и позволяет вести эту работу в нескольких регионах одновременно.

Кроме того, Куанышбек Есекеев ознакомил Главу государства с планами компании по использованию в решении проблемы цифрового неравенства передовой технологии FWA (Fixed Wireless Access, фиксированная беспроводная связь) в диапазоне 2300 МГц. Первую полностью выделенную сеть по этой технологии Казахтелеком запустил летом прошлого года, первым в Центральной Азии и одним из первых в мире. По словам главы компании, эта технология будет массированно использоваться в текущем году при обеспечении широкополосным доступом домохозяйств в частном городском секторе и в сельской местности. Скорость до 80 мбит/с, обеспечивающаяся этой технологией, в разы превышает показатели соединений по технологии ADSL и мобильного интернета, доступных сейчас жителям этих регионов.

Отметим, что ранее компания Deloitte, входящая в большую четверку ведущих мировых аудиторов, прогнозировала, что в 2022 году до 30-40% интернет-пользователей в мире будут выходить в интернет с помощью микса технологий сотовой и фиксированной беспроводной связи FWA, хотя еще в 2013 году этот показатель составлял всего 10%.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев высоко оценил работу менеджмента АО «Казахтелеком» и дал председателю правления ряд конкретных поручений, касающихся как текущей деятельности компании по снижению цифрового неравенства между городом и селом, так и перспективных проектов.