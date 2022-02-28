Внедрен космический мониторинг для выявления неиспользуемых сельхозземель

По его итогам в добровольном порядке уже возвращено 3,6 млн га неиспользуемых земель.

В 2020 году был проведен пилот, а уже в 2021 году на всей территории Казахстана внедрен метод проведения космического мониторинга по использованию сельскохозяйственных земель. О его результатах рассказал председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК — главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат Темиржанов на брифинге в СЦК.

«В целом космомониторинг показал свою эффективность по выявлению неиспользуемых земель или земель, используемых с нарушением законодательства. Он позволяет в кратчайшие сроки провести анализ использования всех сельхозземель республики, исключает физическое посещение путем визуального осмотра и фиксации факта неиспользования, что в итоге экономит временные и материальные затраты уполномоченных органов. Так, по итогам космомониторинга в добровольном порядке возвращено 3,6 млн га неиспользуемых земель», — уточнил спикер.

Кроме того, сокращены сроки и упрощена процедура принудительного изъятия неиспользуемых сельхозземель. На практике механизм был длительный.

«Земли десятилетиями не использовались и выбывали из оборота, деградировали, зарастали сорной растительностью, впоследствии их было сложнее восстановить. В этой связи 3 января текущего года Главой государства подписан закон, который предусматривает сокращение срока принудительного изъятия неиспользуемых сельхозземель с двух лет подряд до одного года. Также внедрен новый механизм государственного контроля посредством космомониторинга без выезда на место», — рассказал представитель МСХ.