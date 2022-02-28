НДС при электронной торговле будет уплачиваться в стране назначения в ЕАЭС

Рынок электронной коммерции активно растет, и сейчас стоит задача по созданию оптимальных и благоприятных условий для его развития.

Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев представил на заседании Евразийского межправительственного совета основные концептуальные подходы и механизм взимания НДС при электронной торговле товарами физическим лицам на территории другого государства ЕАЭС по принципу страны назначения.

Механизм взимания косвенных налогов по принципу страны назначения предусматривает:

— удаленную и упрощенную постановку интернет-площадок на налоговый учет и уплату НДС

— возложение на маркетплейсы функций налогового агента по уплате НДС за индивидуальных продавцов

— передачу сведений в налоговые органы для контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов.

Главы правительств стран ЕАЭС подчеркнули важность этих подходов и дали поручение министерствам финансов, налоговым службам и уполномоченным органам Союза в 10-дневный срок проработать проект внесения соответствующих изменений в договор о ЕАЭС и Приложение 18 к нему.

«Рынок электронной коммерции растет активно, и наша общая задача — это создание оптимальных и благоприятных условий для его развития, без ущерба для государственных бюджетов стран-участниц Евразийского экономического союза», — уверен Руслан Бекетаев.