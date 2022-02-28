До 150 тысяч тенге выплатят за данные о «серых» майнерах

Специально для этого открывается горячая линия.

За подтвержденную информацию о нелегальных майнерах в Казахстане готовы выплачивать вознаграждение. Об этом заявила Национальная ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров Казахстана, передает Liter.kz.

«Сограждане с активной социальной позицией теперь смогут внести вклад в борьбу с нелегальным майнингом. Мы будем выплачивать денежное вознаграждение за все подтвержденные данные о местонахождении майнинг-ферм, которые наносят ущерб энергобезопасности страны своей теневой деятельностью. Напоминаем, что к „серым“ майнерам относятся все участники рынка, чей род деятельности не зарегистрирован официально как цифровой майнинг», — заявил президент ассоциации Алан Дорджиев.

Сумма вознаграждения зависит от мощности. Если ферма потребляет до 0,3 МВт электроэнергии, за данные о ней выплатят 20 000 тенге. От 0,3 до 0,5 МВт — 50 000 тенге, от 0,5 до 2 МВт — 100 000 тенге, и за тех, чьи мощности превышают 2 МВт, можно получить 150 000 тенге.

Заявления с фото-, видеодоказательствами и адресом объекта принимаются на WhatsАpp по номеру +7 705 440 4643. Скоро также появится Telegram-бот. Проверять информацию будет рабочая группа из числа представителей ассоциации, МЦРИАП и Минэнерго, а также НПП «Атамекен».