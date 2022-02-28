Применение навигационных пломб позволит обеспечить законный оборот товаров в ЕАЭС

В скором времени планируется завершить работу по ратификации соглашения на применение навигационных пломб для отслеживания перевозок и внутригосударственные процедуры для старта проекта.

24-25 февраля в столице Казахстане прошло заседание ЕМПС. Участие в нем приняли главы правительств Республики Армения — Н. Пашинян, Республики Беларусь — Р. Головченко, Кыргызской Республики — А. Жапаров, Российской Федерации — М. Мишустин, а также представитель государств-наблюдателей премьер-министр Республики Узбекистан А. Арипов, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов рассказал о том, как в рамках ЕАЭС реализуется соглашение в отношении применения электронных навигационных пломб: «На прошедшем заседании Евразийского межправительственного совета наш таможенный блок докладывал о ходе реализации в Евразийском экономическом союзе применения соглашения в отношении электронных пломб. Это соглашение, которое определяет обеспечение контроля перевозки товара по территории двух и более государств-членов нашего союза».

По словам спикера, государства-члены ЕАЭС надеются в скором времени завершить работу по ратификации соглашения на применение навигационных пломб для отслеживания перевозок и внутригосударственные процедуры для начала полноценной работы проекта. Проект о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок в части реализации стратегии Евразийской экономической интеграции рассчитан до 2025 года. К слову, стратегические направления развития в 2020 году были утверждены высшим евразийским экономическим советом.

«Наш механизм по этому соглашению является неотъемлемой частью для выполнения еще одного более глобального международного соглашения, над которым мы сейчас работаем. Это международное соглашение по организации системы единого таможенного транзита. Таким образом, когда проекты заработают, появится правовая основа для организации системы таможенного транзита товаров, которые будут проходить через наши территории, а также между нашими странами в рамках взаимной торговли», — отметил член коллегии по таможенному сотрудничеству ЕЭК.

Он добавил также, что за счет применения навигационных пломб появится возможность минимизировать контрольно-досмотровые мероприятия, вызывающие некоторые сложности в прохождении товаров между странами ЕАЭС как в рамках взаимной торговли, так и в случаях транзитного движения. Также это позволит обеспечить законный оборот товаров в Союзе.

«Для повышения транзитной привлекательности нашего союза все эти соглашения мы пытаемся реализовать в самое ближайшее время», — подчеркнул Максат Мамытканов.