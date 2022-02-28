В спецЦОНе Алматы заработал автодром с новой GPS-системой

Прохождение практического экзамена теперь осуществляется посредством спутникового сигнала, без участия магнитных датчиков.

В Алматы возобновил свою работу специализированный ЦОН в микрорайоне Саялы. Его автодром оснащен новой GPS-системой, где прохождение практического экзамена осуществляется посредством спутникового сигнала, без участия магнитных датчиков, как это было раньше. Планируется, что по новой системе автодром спецЦОНа № 1 в Алматы сможет принимать около 100 курсантов в день.

По словам первого заместителя председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Суйениша Абдильдина, спецЦОН в мкр. Саялы является одним из первых, появившихся в Казахстане. За 9 лет элементы считывания упражнений и регистрации действий экзаменуемых износились, и автодрому требовался не просто ремонт, а капитальная модернизация: «Раньше датчики считывания упражнений монтировались под бампер, поэтому, если кандидаты наезжали на бордюры, автотранспорт выходил из строя на долгое время. Теперь необходимое оборудование установлено в салоне. Так что даже в случае мелкой аварии авто будет исправно показывать, сдан необходимый элемент или нет».

Напомним, в Алматы функционирует пять специализированных ЦОНов, в которых автовладельцы могут заменить водительские удостоверения и перерегистрировать авто. В спецЦОНах мкр. Саялы и мкр. Кемель функционируют автодромы для сдачи практического экзамена.

За 2021 год по линии спецЦОН по городу Алматы оказано 847 881 услуг. Из них: перерегистрация авто — 652 840, выдача водительских удостоверений -187 888. За январь 2022 года спецЦОНами Алматы оказано 95898 услуг. Из них: перерегистрация авто — 76631, выдача водительских удостоверений — 37 288.