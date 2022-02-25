Сергек будет «ловить» авто без техосмотра

Пилотный проект пройдет уже в этом году.

Депутат фракции НПК Айкын Конуров предложил отменить обязательное прохождение технического осмотра и административное наказание за вождение авто без него для физических лиц, не считая водителей автобусов, грузовых автомобилей и такси. Он сообщил, что техосмотр в стране стал формальностью и приводит лишь к ненужным затратам граждан, несет в себе коррупционные риски и не особо влияет на безопасность транспортного средства для владельца и других участников движения, передает Sputnik.

«Хотим отметить, что, несмотря на передачу проведения данной сферы в конкурентную среду и создание сети частных станций для прохождения технического осмотра, процедура его прохождения осталась формальной и коррумпированной», — отметил депутат.

В ответ премьер-министр Алихан Смаилов напомнил, что обязательность техосмотра предусмотрена законодательством. В текущем году в сфере технического осмотра планируется завершить следующие мероприятия:

— Усиление административной ответственности операторов технического осмотра: за проведение технического осмотра без транспортного средства (штраф до 300 МРП, 833400 тенге) с исключением из реестра и запрещением деятельности до 3-х лет);

— Введение административной ответственности в отношении оператора ЕИС «Техосмотр» за нарушение требований правил организации и проведения техосмотра (штраф до 150 МПР, 416700 тенге);

— Введение административной ответственности в отношении владельцев АТС за прохождение фиктивного технического осмотра (штраф 5 МРП, 13890 тенге).

Эти поправки включили в проект закона «О внесении изменений и дополнений в кодекс об административных правонарушениях», принять который планируется в этом году. Кроме того, ужесточат порядок открытия деятельности операторов техосмотра.

А для выявления транспортных средств с просроченным техническим осмотром АО «Национальные информационные технологии» планирует совместно с министерством внутренних дел провести пилотный проект по автоматизированной проверке камерами «Сергек» наличия технического осмотра. Период реализации — I–II кварталы 2022 года.