159 компаний уведомили о майнинговой деятельности в Казахстане

Об этом рассказали в МЦРИАП.

25 июня 2020 года Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан № 347-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий», который позволил заложить основы законодательного регулирования криптоиндустрии в нашей стране. Так, цифровой майнинг был признан законной предпринимательской деятельностью, определены понятия цифровых активов и блокчейн. Кроме того, министерством цифрового развития определен порядок информирования о деятельности по осуществлению цифрового майнинга на основании приказа министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 384/НҚ «Об утверждении Правил информирования о деятельности по осуществлению цифрового майнинга».

По состоянию на 14 февраля 2022 года в рамках приказа официально уведомили министерство о текущей деятельности в области цифрового майнинга и о начале деятельности в области цифрового майнинга 159 организаций. Также 16 организаций уведомили о предоставлении инфраструктуры для цифрового майнинга.