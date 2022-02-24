Правительство РК и бизнес Германии обсудили цифровизацию экономики и автоматизацию промышленности

В РК уже действуют совместные успешные проекты с немецкими компаниями.

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел очередную встречу с представителями бизнеса Германии с целью развития двустороннего сотрудничества в сфере цифровизации экономики и автоматизации промышленности. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, во встрече приняли участие чрезвычайные и полномочные послы обоих государств, а также представители порядка 40 крупных компаний (Schaeffler, Siemens, Giesecke+Devrient GmbH, Gigaset, SAP, Knauf International GmbH, Knorr-Bremse AG, Kuehne + Nagel, John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, TROX GmbH и др.).

Отмечены действующие совместные успешные проекты в области цифровизации с немецкими компаниями «SAP», «Siemens», «WILO» и др., обучение студентов по ведущим IT-специальностям с применением немецких и европейских ноу-хау в Казахстанско-немецком университете. Доклады и презентации о перспективах совместной деятельности представили вице-министры цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.