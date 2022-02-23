Обеспечить качественное функционирование информационных систем Минфина поручил премьер-министр

Сегодня 100% таможенных деклараций предоставляются дистанционно.

Алихан Смаилов провел заседание правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос совершенствования таможенного администрирования. Как сообщает пресс-служба https://pm.kz/ премьер-министра, с докладом выступил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

Глава правительства РК отметил, что расхождение данных таможенной статистики с Китаем за последние 4 года сокращены на 20%. На сегодня Министерством финансов актуализированы стоимостные индикаторы по более чем 5 тыс. товарным позициям. Алихан Смаилов поручил проработать вопрос законодательного усиления требований к деятельности уполномоченных экономических операторов. Пандемия и связанные с ней ограничения вызвали скопление транспорта на казахстанско-китайской границе.

В целях возобновления работы временно закрытых пунктов пропуска с китайской стороной достигнута договоренность дополнительно к функционирующим пунктам пропуска «Нур Жолы», «Бахты» и «Достык» возобновить с 15 февраля работу пункта пропуска «Майкапчагай».

Сегодня в стране проводится масштабная работа по цифровизации таможенного администрирования. Принимаемые меры должны содействовать оптимизации процесса таможенного администрирования, облегчению ведения бизнеса при таможенных процедурах с одновременным обеспечением полноты уплаты таможенных платежей и налогов в бюджет.

Алихан Смаилов поручил обеспечить качественное функционирование информационных систем «Астана-1» и «Единое Окно». Сегодня 100% таможенных деклараций предоставляются дистанционно. Выпущено свыше 4 млн таможенных деклараций, из которых 82% — автоматически за 1 минуту. На сегодня зарегистрировано порядка 5 тыс. пользователей и реализовано 15 интеграций с госорганами.